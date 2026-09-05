Engelli gençler kafede hayata hazırlanıyor

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Devlet korumasındaki çocukların hayata hazırlanabilmeleri amacıyla oluşturulan Umut Evleri, engelli gençlerin kurum ortamından ayrılarak aile sıcaklığında yaşamlarını sürdürebilmelerine imkan sağlıyor. Beşiktaş'ta hayırseverlerin desteğiyle kapılarını açan kafe, devlet korumasında yetişen, 18 yaş üstü ve çoğunluğu engelli gençlere eğitimlerini sürdürürken çalışıp sosyalleşebilecekleri, gönüllü annelerin ise hiçbir karşılık beklemeden gençlerin elinden tuttuğu sıcak bir yaşam alanı sunuyor. Okullarından kalan zamanda kafeye gelen gençler, mutfakta yemek ve pizza hazırlıyor, servis yapıyor ve müşterilerle iletişim kuruyor.