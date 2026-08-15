Engelli kıza tecavüz iddiasında 5 tutuklama

Şahinbey ilçesinin Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana gelen olayda bakkala gitmek için evden çıkan 23 yaşındaki konuşma ve işitme engelli S.P.'den daha sonra haber alınamdı. Kızlarının beyaz renkli bir araçla sokaktan alındığını öğrenen ailesinin başvurusu üzerine yapılan çalışmalar sonucunda S.P. saatler sonra Vatan Mahallesinde bulundu.

Genç kızın işaret diliyle, tanımadığı bir erkek tarafından zorla bir araca bindirildiğini, daha sonra tanımadığı 3 şahsın daha araca bindiğini ve bilmediği yere götürülüp kendisine tecavüz edildiğini söylemesi üzerine M.Ş.E, (25), M.T. (27), S.B. (28) ile F.R. (17) kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca "cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, olaya karıştığı değerlendirilen şüpheli A.E. de gözaltına alındı.

Genç kızın kıyafet ve iç beden sürüntü örnekleri alınarak yapılan iç beden muayenesinde cinsel saldırı iddiasına ilişkin bulgular tespit edildiği bildirildi.

Gözaltına alınan söz konusu 5 şüpheli, sevk edildikleri cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.