Engelli kızını öldürüp hayatına son verdi

İzmir''inGaziemir ilçesinde doğuştan engelli kızı Feride Sayılır'ı (30) pompalı tüfekle öldüren kanser hastası Hüseyin Sayılır (63) aynı silahla hayatına son verdi. Menderes Mahallesi 1007 Sokak'ta dün yaşanan olayda işçi emeklisi Hüseyin Sayılır, doğuştan fiziksel ve zihinsel engelli kızı Feride Sayılır'ı tüfekle başından vurduktan sonra aynı silahla hayatına son verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler baba kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölenlerin yakınları psikolojik sorunları olan ve 3 yıl önce eşinden boşanan baba Sayılır'ın kendisine kanser teşhisi konmasından sonra komşularına ölmesi halinde kızına kimin bakacağına yönelik endişe taşıdığını söylediği belirtildi.