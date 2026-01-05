Engelli maaşı ne kadar olacak? 2026 zam sonrası engelli aylığı kaç TL artacak?

Sosyal destek ödemelerinde yaşanacak artışla birlikte, %40–69 ve %70 üzeri olmak üzere iki başlıkta değerlendirilen engelli maaşları da zamlanacak. Bu kapsamda engelli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak gibi sorular araştırma konusu oldu. İşte detaylar;