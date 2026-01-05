Engelli maaşı ne kadar olacak? 2026 zam sonrası engelli aylığı kaç TL artacak?

Sosyal destek ödemelerinde yaşanacak artışla birlikte, %40–69 ve %70 üzeri olmak üzere iki başlıkta değerlendirilen engelli maaşları da zamlanacak. Bu kapsamda engelli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak gibi sorular araştırma konusu oldu. İşte detaylar;
MEMUR ZAMMINA BAĞLI ARTAN SOSYAL YARDIMLAR
Memur maaş zammına bağlı olarak artış gösterecek ücretler şu şekilde;
65 yaş aylığı
Engelli aylığı (%40–69 ve %70 üzeri)
Evde bakım maaşı
SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) ödemeleri
Kıdem Tazminatı Tavanı
ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Hasta yada engelli yakınına bakanlara ödenen 9.077 lira aylık ödeme de bu oran ile 10.100 liraya yükselecek.
Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 3.338 TL, %11.25'lik artış ile 3.713 TL'ye çıkacak.
Yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı ise 5.007 TL'den, 5.570 TL'ye yükselecek.
2026'DA SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?
65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım maaşı, SED ödemeleri, kıdem tazminatı tavanı Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş zammı oranında artmaktadır.
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı başta olmak üzere 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım maaşı ve diğer düzenli destek ödemeleri memur maaş zammına paralel olarak güncelleniyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 5 Ocak Pazartesi günü aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.