Engelli pilottan çifte başarı

İtalya'da 3-5 Temmuz'da zorlu FIA Avrupa Ralli Şampiyonası yapıldı. Organizasyona katılan 130 ekip, 197 kilometrelik zamana karşı mücadelede hem hızlarını hem de dayanıklılıklarını ortaya koydu. Osmangazi Belediyesi'ni temsil eden Türkiye'nin ilk engelli pilotu Kübra Denizci Keskin, co-pilotu Kerem Deveci ile birlikte Ford Fiesta Rally5'in direksiyonuna geçti. Sporcu, zorlu etapları üstün bir performansla tamamlayarak Rally5 kategorisinde birincilik elde ederken, İtalya Kadın Pilotlar Kupası'nı da üçüncü sırada tamamlayarak çifte başarıya imza attı.