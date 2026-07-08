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Giriş Tarihi: 8.07.2026

Engelli pilottan çifte başarı

Engelli pilottan çifte başarı
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İtalya'da 3-5 Temmuz'da zorlu FIA Avrupa Ralli Şampiyonası yapıldı. Organizasyona katılan 130 ekip, 197 kilometrelik zamana karşı mücadelede hem hızlarını hem de dayanıklılıklarını ortaya koydu. Osmangazi Belediyesi'ni temsil eden Türkiye'nin ilk engelli pilotu Kübra Denizci Keskin, co-pilotu Kerem Deveci ile birlikte Ford Fiesta Rally5'in direksiyonuna geçti. Sporcu, zorlu etapları üstün bir performansla tamamlayarak Rally5 kategorisinde birincilik elde ederken, İtalya Kadın Pilotlar Kupası'nı da üçüncü sırada tamamlayarak çifte başarıya imza attı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Engelli pilottan çifte başarı
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