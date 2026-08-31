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Giriş Tarihi: 31.08.2026 00:29

Engelliler, 30 Ağustos Zaferi için su altı dalışı yaptı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. Yılı, Bağcılar Belediyesi’nin öncülüğünde Balıkesir’de düzenlenen 5. Engelsiz Zafer Dalışı’yla kutlandı. Erdekspor Dalış Kulübünde gerçekleşen etkinlikte su altına tüplü dalış yapan engelli dalgıçlar, su yüzüne çıkışta Türk bayrağı açtı.

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Engelliler, 30 Ağustos Zaferi için su altı dalışı yaptı
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Dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. Yılı nedeniyle Bağcılar Belediyesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, ETİ Maden İşletmeleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın iş birliğiyle 5. Engelsiz Zafer Dalışı düzenlendi. Geleneksel hale gelen bu etkinlik sebebiyle Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Sporları Kulübü Engelli Öğrencileri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mayın harbi dalgıçları, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri, Erdekspor Dalış Kulübünde buluştu.

SUDAN TÜRK BAYRAĞIYLA ÇIKTILAR

Görme, işitme, süreğen, fiziksel ve zihinsel engelliler, eğitmen dalgıçlar eşliğinde tüplü dalış yaptı. 10 metre derinliğe dalan dalgıçlar, su yüzüne çıktığında Türk bayrağını açtı. Davetliler, dalgıçları büyük bir coşku ve alkışlarla karşıladı. Programın sonunda günün anısına etkinlikte dalış yapanlara sertifikaları verildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#BALIKESİR

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Engelliler, 30 Ağustos Zaferi için su altı dalışı yaptı
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