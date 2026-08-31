Engelliler, 30 Ağustos Zaferi için su altı dalışı yaptı

Dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. Yılı nedeniyle Bağcılar Belediyesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, ETİ Maden İşletmeleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın iş birliğiyle 5. Engelsiz Zafer Dalışı düzenlendi. Geleneksel hale gelen bu etkinlik sebebiyle Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Sporları Kulübü Engelli Öğrencileri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mayın harbi dalgıçları, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri, Erdekspor Dalış Kulübünde buluştu.

SUDAN TÜRK BAYRAĞIYLA ÇIKTILAR

Görme, işitme, süreğen, fiziksel ve zihinsel engelliler, eğitmen dalgıçlar eşliğinde tüplü dalış yaptı. 10 metre derinliğe dalan dalgıçlar, su yüzüne çıktığında Türk bayrağını açtı. Davetliler, dalgıçları büyük bir coşku ve alkışlarla karşıladı. Programın sonunda günün anısına etkinlikte dalış yapanlara sertifikaları verildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör