Engelsiz Yaşam Merkezi’nde geri sayım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireylerin sosyal hayata daha fazla katılımını sağlamak amacıyla inşa ettiği İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi'nde sona yaklaşıldı. Vinsan Kampüsü'nde yer alan ve fiziki ilerleme oranı yüzde 95'e ulaşan projede son rötuşlar yapılıyor. Özel olarak tasarlanan bu merkez, engelli bireylerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılımını artırarak, yaşam kalitelerini yükseltmeyi hedefliyor. Yapının zemin katında bağımsız yaşam evi, spor salonu, hidroterapi havuzu, bay bayan soyunma-duş alanı, depo, yemekhane, mutfak, öğretmenler odası, mescit, tuvalet-lavabo, destek personel odası, depo, zihinsel engelliler grubu, koordinatör odası, duyu bütünleme odası, otizm grup eğitim odası, otizm bireysel eğitim odası, çocuk dinlenme odası, çocuk oyun odası ve açık çocuk oyun alanı planlandı. Ayrıca bireyler ve çocuklar için terapi ve hobi amaçlı 875 metrekare ve 450 metrekarelik 2 adet avlu ile bir adet çocuk oyun alanı bulunuyor.