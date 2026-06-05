‘Engin Polat çıkmayınca Can Polat’ı vurdum’

İzmir
Çeşme'de önceki gün Dilan ve Engin Polat
'ın şoförlüğünü yapan Can Polat'ı öldüren Serhat Altun ifadesinde, paraya ihtiyacı olduğunu ve Instagram üzerinden Daltonlar çetesine ulaştığını anlattı. Altun, "Orhan Keleş kod çete üyesi önce Konya
'da yaşayan Ahmet Koçak'ı vurma talimatı verdi. 13 Nisan'da Koçak'ı vurdum ve ardından Adana
'ya götürüldüm. Bu olaydan 100 bin TL aldım. Adana'dan, İstanbul
'a geçtim. Başka bir hedef olduğunu söylediler. Hedef Engin Polat'tı. 2 ay kadar İstanbul'da kaldım. Engin Polat'ın gidebileceği yerlerin güvenlikli ve yakalanma ihtimalim olmasından dolayı eylemi gerçekleştiremedim. Dilan Polat
'ın Çeşme'deki otelden video atmasından sonra İzmir'e geldim. Otelin önünde uzun süre bekledim. Orhan Keleş'e Engin Polat'ın çıkmadığını, eylemi gerçekleştiremeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine yakınlarından birinin vurulması talimatını verdi. Ben de Can Polat'ı vurdum" dedi. Engin Polat ise ifadesinde, yaklaşık 2 yıldır Daltonlar çetesi tarafından tehdit edildiğini söyledi. Bu arada Serhat Altun'un, otelin çevresinde uzun süre beklediği, 'Aura' isimli işletmeden kredi kartıyla içecek aldığı, saldırıda kullandığı silah, mermiler ve üzerindeki kıyafetleri ise bir poşete koyup kaçarken yol kenarındaki tarlaya attığı belirlendi. Öte yandan olayla ilgili iki şüpheli daha gözaltına alındı.