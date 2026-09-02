Cemal Enginyurt’un danışmanı Tekinoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: “Burs”, “diploma”, “cilt bakımı” ödemeleri tek tek soruldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanlığını yapan Cem Tekinoğlu'nun emniyet ve savcılıkta verdiği ifadelerin ayrıntıları belli oldu. Tekinoğlu, 31 Ağustos'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde, 1 Eylül'de ise Cumhuriyet savcısının karşısında ifade verdi. Sorgusunda MASAK tarafından belirlenen banka hareketlerinin yanı sıra, narkotik ve fuhuş suçlarına ilişkin kaydı bulunan kişilerle yaptığı para transferleri ile gece saatlerinde gerçekleşen bazı ödemeler gündeme getirildi. Tekinoğlu, kendisine yöneltilen çok sayıda para hareketine ilişkin farklı gerekçeler sunarken, bazı işlemler için ise "hatırlamıyorum" veya "bu transferler kesinlikle bana ait değildir" şeklinde savunmada bulundu.

NARKOTİK KAYDI BULUNAN 26 KİŞİYE 51 TRANSFER

MASAK incelemesinde, Tekinoğlu ve soruşturma dosyasında yer alan şirket hesaplarından, haklarında narkotik suç kaydı bulunduğu belirtilen 26 farklı kişinin hesabına 4 Şubat 2019 ile 27 Temmuz 2026 tarihleri arasında toplam 51 ayrı para transferi yapıldığı belirlendi. Aynı incelemede, narkotik suç kaydı bulunduğu belirtilen 3 farklı kişinin de Tekinoğlu'nun hesabına 3 ayrı işlemle para gönderdiği tespit edildi. Tekinoğlu'na söz konusu kişileri tanıyıp tanımadığı ve para transferlerinin hangi amaçlarla gerçekleştirildiği soruldu. Şüpheli, çok sayıda işlem için "Şahsı ve neden para gönderdiğimi hatırlamıyorum" yanıtını verdi. Diğer bazı ödemeleri ise borç verme, öğrenciye yardım, telefon alışverişi, araç kiralama, cilt bakımı ve çeşitli kişisel harcamalarla açıkladı.

FUHUŞ SUÇU KAYDI BULUNAN 4 KİŞİYE DE PARA GÖNDERİLDİ

Dosyada incelenen para hareketlerinin bir diğer bölümünü, "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan şüpheli, müşteki ya da tanık olarak kaydı bulunduğu belirtilen kişilerle yapılan işlemler oluşturdu. MASAK kayıtlarına göre Tekinoğlu'nun hesabından bu kapsamda kaydı bulunan 4 farklı kişinin hesabına para gönderildi. Dosyada bu kişilerin İsra Soğukpınar, Berrin Sincar, Celal Mut ve Berivan Kaya olduğu belirtildi. Tekinoğlu, emniyette verdiği ifadede İsra Soğukpınar, Berrin Sincar ve Berivan Kaya'yı hatırlamadığını ve bu kişilere neden para gönderdiğini bilmediğini söyledi. Celal Mut'u da tanımadığını ifade eden Tekinoğlu, banka işlem açıklamasından yola çıkarak söz konusu ödemenin ev tadilatı için yapılmış olabileceğini ileri sürdü. Savcılıkta ise Tekinoğlu, İsra Soğukpınar, Berrin Sincar ve Berivan Kaya'yı hatırlayamadığını ancak arkadaşlarının bu kişilerin yardıma ihtiyacı olduğunu kendisine söylediğini ve bunun üzerine para göndermiş olabileceğini savundu.

PARA TRANSFERLERİNDE DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR: "BURS", "KURS", "DİPLOMA" VE "CİLT BAKIMI"

MASAK incelemesinde, transferlerin açıklama bölümlerinde kullanılan ifadeler de soruşturma dosyasına girdi. Buna göre Tekinoğlu, 24 Haziran 2022 ile 11 Ağustos 2026 tarihleri arasında 39 farklı kişinin hesabına 58 ayrı işlemle para gönderdi. Söz konusu transferlerin açıklama bölümlerinde "burs", "kurs ücreti", "cilt bakım paket ücreti", "kitap ücreti", "diploma ücreti", "krem ücreti" ve "çikolata parası" gibi ifadelerin kullanıldığı tespit edildi. Soruşturma tutanağında, bu işlemlerin önemli bir bölümünün gece geç saatlerde gerçekleştirilmiş olmasına da dikkat çekildi. Bazı "burs" açıklamalı ödemelerin 01.00, 02.54 ve 03.21 saatlerinde yapıldığı, "kitap ücreti" açıklaması bulunan bazı transferlerin ise 00.41 ve 02.28'de gerçekleştirildiği kaydedildi. Tekinoğlu, emniyette bu para hareketleriyle ilgili olarak yardımsever olduğunu belirterek, maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin talebi üzerine küçük miktarlarda eğitimlerine katkı amacıyla para gönderdiğini söyledi. Şüpheli, para gönderdiği kişilerle eğitim amacı dışında herhangi bir çıkar ya da menfaat ilişkisi bulunmadığını savundu. Ancak soruşturma kapsamında yapılan incelemede, "burs" veya eğitim desteği açıklamasıyla para gönderilen bazı kişilerin üniversite kaydının bulunmadığı, bazı kişilerin kayıtlarının silindiği, bazı isimlerin ise yalnızca açık öğretim lisesine kayıtlı olduğu tespit edildi.

"DİPLOMA ÜCRETİ" AÇIKLAMALI İKİ ÖDEME

Söz konusu transferler savcılık ifadesinde de Tekinoğlu'na soruldu. Tekinoğlu, para gönderdiği bazı kişilerin gerçekten üniversitede eğitim görüp görmediğini bilmediğini ifade etti. Tekinoğlu savcılık ifadesinde, "Bu kişilerin gerçekten üniversite okuyup okumadıklarını bilmiyorum ancak bana öğrenci olduğu için yardım istenmiştir. Ben de bu paraları göndermişimdir." şeklinde savunma yaptı. MASAK kayıtlarında dikkat çeken işlemlerden biri de Hatice Demireller'e yapılan ödemeler oldu. Kayıtlara göre Tekinoğlu, 9 Aralık 2024 tarihinde saat 06.45 ve 06.49'da iki ayrı transfer gerçekleştirdi. Bu ödemelerin açıklama kısmında "diploma ücreti" ifadesinin yer aldığı belirlendi. Tekinoğlu savcılık ifadesinde Hatice Demireller'in Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde kendisinden bir dönem alt sınıfta eğitim gördüğünü söyledi. Demireller'in mezun olduğunu ancak diploma ücretini karşılayacak parasının bulunmadığını ve kendisinden yardım istediğini belirten Tekinoğlu, parayı bu nedenle gönderdiğini savundu. Gece saatlerinde yapılan diğer para transferleri de savcılıkta gündeme geldi. Tekinoğlu, bazı havalelerin geç saatlerde yapılmasının nedenini, kendisine o saatlerde yardım talepleri gelmesi ve kendisinin de uyanık olmasıyla açıkladı. Saatin özel bir anlamı olmadığını belirtti.

AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI

Tekinoğlu, hem emniyet hem de savcılık ifadelerinde milletvekili danışmanı olarak görev yaptığını ve aylık gelirinin 110 bin lira olduğunu beyan etti. Bunun dışında gelir sağlayan başka bir faaliyetinin olmadığını söyleyen Tekinoğlu, yaşamını maaşı ve birikimleriyle sürdürdüğünü ifade etti. Emniyet ifadesinde mal varlığına ilişkin de bilgi veren Tekinoğlu, Ankara'da bir dairesi, İzmir'de kooperatif hissesi ve Tunceli'de 14 dönümlük tarlası olduğunu söyledi. Bu varlıkları kendisinin ve devlet memuru olan eşinin yıllar içerisindeki birikimleriyle edindiklerini anlattı. İfadenin sonunda MASAK tarafından tespit edilen toplam işlem hacmi de Tekinoğlu'na soruldu. Kendisine ayrıntılı şekilde yöneltilen para transferleri içerisinde en yüksek miktarın yaklaşık 4 milyon lira olduğunu belirten Tekinoğlu, "Toplam bedelleri 20 milyon etmeyeceğini düşünüyorum." dedi.

ENGİNYURT İLE DANIŞMANI ARASINDAKİ PARA TRAFİĞİ DOSYADA!

Soruşturma dosyasındaki MASAK kayıtlarında Cemal Enginyurt ile danışmanı Cem Tekinoğlu arasındaki para hareketleri de yer aldı. Tekinoğlu, Cemal Enginyurt'tan hesabına gelen paraları, milletvekilinin danışmanı olması nedeniyle yaptığı işlere ilişkin gönderilen ödemeler olarak açıkladı. Tekinoğlu'nun Enginyurt'a yaptığı para transferi de ifadesinde gündeme geldi. Bu ödemeyi de danışmanlık ilişkisi kapsamında değerlendiren Tekinoğlu, aralarındaki para alışverişinin karşılıklı olarak yaptıkları işlerle bağlantılı olduğunu söyledi.

DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR! OĞLUNA 500 BİN LİRALIK "BORÇ", ARKADAŞINA 4 MİLYON 475 BİN LİRA

Dosyadaki dikkat çeken para hareketlerinden biri Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt'a yapılan 500 bin liralık transfer oldu. MASAK kayıtlarında Tekinoğlu'nun 7 Ağustos 2026 tarihinde Alptürk Enginyurt'un hesabına 500 bin lira gönderdiği ve işlem açıklamasına "Borç olarak verilen" ifadesini yazdığı tespit edildi. Tekinoğlu bu ödemeyi, "Çalıştığım vekilin oğlu olup borç para göndermişimdir." sözleriyle açıkladı. Tekinoğlu'nun yüksek tutarlı para transferleri arasında Onur Doğan'a gönderilen paralar da yer aldı. MASAK kayıtlarına göre Tekinoğlu çeşitli tarihlerde Doğan'a toplam 4 milyon 475 bin lira gönderdi. Tekinoğlu, Doğan'ın otel sahibi olduğunu, babasının döviz bürosu bulunduğunu ve inşaat işleriyle de uğraştığını anlatarak paraların tamamının borç olduğunu savundu. Tekinoğlu'nun ifadesine göre Doğan, 4 milyon 475 bin liralık bu borcun yalnızca 435 bin lirasını geri ödedi.

17 KİŞİYE 12 MİLYON 497 BİN 29 LİRA

MASAK tarafından yapılan incelemede, Tekinoğlu ve dosyada adı geçen şirket hesaplarından 17 farklı kişinin hesabına yüksek tutarlı işlemler kapsamında 42 ayrı transfer gerçekleştirildiği belirlendi. Bu işlemlerin toplam tutarının 12 milyon 497 bin 29 lira olduğu kaydedildi. Yüksek miktarlı transferler arasında Onur Doğan'a gönderilen 4 milyon 475 bin lira, Vahap Yılmaz'a yapılan 1 milyon 750 bin lira, Alihan Sönmez'e gönderilen 995 bin lira, Resul Demirci'ye yapılan 600 bin lira ve Alptürk Enginyurt'a gönderilen 500 bin lira da yer aldı. Tekinoğlu, yüksek meblağlı ödemelerin bir bölümünü gayrimenkul alımları ve borç ilişkileriyle açıkladı. Bazı işlemler konusunda ise "hatırlamıyorum" ve "bu transferler kesinlikle bana ait değildir" şeklinde savunma yaptı.

YURT DIŞINDAN GELEN PARA HAREKETLERİ DE İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında Tekinoğlu'nun yurt dışındaki para hareketleri de MASAK tarafından incelemeye alındı. Western Union ve Swift kayıtlarında farklı kişilerden Tekinoğlu'nun hesabına döviz cinsinden transferler yapıldığı tespit edildi. Tekinoğlu, yurt dışında yaşayan öz teyzesi Jennifer Yerlikaya'dan gelen parayı, teyzesi adına Türkiye'de arsa satın alması amacıyla gönderilen para olarak açıkladı. Diğer bazı yurt dışı para transferlerinin göndericilerini ise tanımadığını belirten Tekinoğlu, bu kişilerin kendisine neden para gönderdiği konusunda bilgisinin olmadığını söyledi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör