Enişte katili tutuklandı

Adana'da tartıştığı eniştesi Cafer Gültekin'i (35) tabancayla öldüren Volkan Özdemir (38) tutuklandı. Olay, 19 Ağustos gecesi Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Gündelik işlerde çalışan Cafer Gültekin'in 2 yıllık eşi S.G. (33), şiddetli geçimsizlik nedeniyle evi terk edip boşanma kararı aldı. Baba evine dönen S.G., olay günü eşyalarını toplamak için eve gitti. Bu sırada eve gelen Gültekin, eşinden eve dönmesini istedi. S.G. bu teklifi reddedince Cafer Gültekin, çıkan tartışmada kayınpederini darp etti. S.G., babasıyla birlikte çıkıp tekrar ailesinin evine döndü. Durumu öğrenen S.G.'nin fabrika işçisi ağabeyi Volkan Özdemir (38), eniştesi Cafer Gültekin'i konuşmak için aradı. Parkta buluşan Özdemir ile Gültekin arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Özdemir, eniştesini tabancayla başından vurup kaçtı. Hastaneye kaldırılan Cafer Gültekin, 2 gün sonra tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Volkan Özdemir'i düzenlediği operasyonla saklandığı adreste yakaladı. Katil zanlısı Özdemir'in, ifadesinde, "Kız kardeşime kötü davrandığını duydum. Aralarını düzeltmek için buluştum. Kardeşime sorun çıkarmamasını, iyi davranmasını söyledim. Bana, 'Seni ilgilendirmez, o benim eşim. Sen ne karışıyorsun' diyerek küfretmeye başladı" dediği öğrenildi.