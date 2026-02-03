Enkaz altında kalan Ayşe’nin ismi artık kardeşinde yaşıyor

Özel güvenlik görevlisi Süleyman Kamalak (48), deprem günü gece nöbetindeydi. Saat 12'de işten çıkacağını söyleyen Kamalak, kızının o gece kendisini aradığını belirterek; "Ayşe aradı, 'Baba kar yağıyor, dışarı çıkıp salep içelim mi?' dedi. Ağabeyi aldı geldi ve birlikte salep içtik. Sonra bana oruç tutacağını söyledi, ekmek alalım dedi. 5 Şubat gecesi oruca niyet edip yattı" dedi.

"KIZIM BABA KURTAR DİYE BAĞIRIYORDU"

Dehşet veren bir sarsıntıyla uyandıklarını belirten Süleyman Kamalak; "Deprem sabaha karşı geldi. İlk sarsıntıyla birlikte bina iki kat çöktü, ikinci sarsıntıda ise 6. kata kadar bina adeta pres gibi aşağı indi. Depreme oğlumla koridorda yakalandık. Oğlumla sırtüstü düştük. Kızımın odasına giremedim. Oğlumun başı göbeğime gelmişti, saatlerce öyle kaldık. Oğlumun bacağına kolon düştü. Kızım 'baba kurtar' diye bağırıyordu ama elimden hiçbir şey gelmedi. Daha sonra bizi kayınbabamlar kurtardı. Oğlumun bacağı adeta parçalanmıştı. Benim de göğüs kafesim kırılmıştı. Bizi Kayseri Şehir Hastanesi'ne gönderdiler. 75 gün orada tedavi gördük. Depremde iki yeğenimi kaybettik, köyde ise13 akrabamız vefat etti" dedi.

"RABBİM BİZDEN BİR AYŞE ALDI, BİR AYŞE VERDİ"

Anne Tuğba Kamalak ise kurtuluşlarının telefon sayesinde olduğunu belirterek; "Küçük oğlumu kucağıma alıp beşikle yatak arasına sığındım. Telefon hemen yanı başımda şarjdaydı. Herkesi arayıp yardım istedim ve telefonun ışığını açıp bizi görmelerini sağladım. Babamlar gelip bizi kurtardı. Ancak kızım Ayşe ise yatağından hiç kalkamamıştı. Üzerine elbise dolabı, dolabın üzerine ise kolon düşmüştü. Rabbim bizden bir Ayşe aldı, bir Ayşe verdi. 10 ay önce bir kızım daha dünyaya geldi. Ona ablasının ismini verdik. Rahmetli Ayşe'min ismi artık kardeşinde yaşayacak" diye konuştu.

"DEVLET BİZE HEM ANA HEM BABA OLDU"

Depremde iki yeğenini, köylerinde ise 13 akrabalarını kaybettiklerini söyleyen Süleyman Kamalak, devletin desteğini üzerlerinden hiç çekmediğini belirterek;" "Depremin 3. yılına girerken şükürler olsun evlerimize oturduk. 455 bin konut kısa sürede yapıldı. Devlet bize anne olup baba olup yaralarımızı sardı. Elektrik, su, doğalgaz faturalarının hala devlet yarı parasını almıyor bizden. Yeni evlerimiz çok konforlu. İnşaatları gördük, artık deprem korkusu yaşamıyoruz" diye konuştu.