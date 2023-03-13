Enkaz altında yürek yakan son konuşma: “Anne seni seviyorum ben ölürsem ağlama”

ANNE SENİ ÇOK SEVİYORUM…

Depremin olduğu gece hiç uyumadığını anlatan Elçin Ezer, "Bir şeyler olacağını hissettim. Deprem anında çocuklarımı ve annemi uyandırdım. Onları sakinleştirmeye çalıştım. Kızımı düşmesin diye elinden tutmuştum. Ne olduysa o anda oldu.