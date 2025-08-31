Enkazda filizlenen çiçekler üniversiteli oldu

Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle başlatılan proje kapsamında deprem bölgelerinde 10'dan fazla kütüphane kuruldu. Bağışçıların desteğiyle hayata geçirilen projede klimalı, bilgisayarlı ve internet erişimli konteyner kütüphanelerle öğrencilere sessiz ve güvenli bir çalışma ortamı sağlandı. Gençlerin hem lise hem de üniversite sınavlarına hazırlanabilmesi için gerekli altyapının oluşturulduğunu belirten Saygılı, "Bu proje sadece bir eğitim desteği değil, aynı zamanda geleceğe tutunma çabasıydı" diye konuştu.

Saygılı, ilk kütüphane açılışında "Kütüphane Kızılay'ın işi mi?" sorusunu yönelttiğini hatırlatarak, "O gün dedik ki; zor zamanlar, zor insanları yetiştirir. Bu çocuklar yarının Alper Gezeravcı'ları, Aziz Sancar'ları olacak. Bugün o sözümüzün ne kadar yerinde olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı. Kütüphane seferberliği sürecinde yalnızca Kızılay değil, devlet kurumları ve özel sektör de projeye destek verdi. TELEKOM altyapı desteği sağlarken, MÜSİAD, ASKON, Ankara Ticaret Odası gibi kuruluşlar da kütüphanelerin kurulmasına katkı sundu. Kütüphanelere destekçi kurumların adları verildi.

Projenin sonuçlarının yakından takip edildiğini belirten Saygılı, "Çocuklarımız dört yıllık, beş yıllık, altı yıllık fakülteleri kazandı. Büyük emek verdiler, sabrettiler, yılmadılar. Biz de onları gururla izledik. Enkazın içinden filizlenen umutlar, bugün üniversite kapısından içeri giriyor" dedi.