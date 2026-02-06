Enkazda umudu arayan patiler... Fokus, hayat kurtarmak için zamanla yarışa hazırlanıyor

Bu kapsamda JAKEM'de yetiştirilen Fokus isimli Weimaraner cinsi köpek, deprem sonrası enkaz altında canlı tespiti yapmak üzere özel olarak eğitiliyor. Fokus, Nevşehir'de bulunan JAKEM yerleşkesinde oluşturulan gerçeğe birebir enkaz alanlarında, uzman eğitmenler eşliğinde zorlu bir hazırlık sürecinden geçiyor.

Beton blokların arasında, dar ve karanlık geçitlerde, metal yığınları ve dengesiz zeminler üzerinde yapılan eğitimlerle Fokus'un hem fiziksel dayanıklılığı hem de üstün koku alma yeteneği geliştiriliyor. Enkaz altında yaşam belirtisini en kısa sürede algılayabilmesi için farklı derinliklerde ve değişen hava koşullarında tatbikatlar gerçekleştiriliyor. Eğitimlerde yalnızca fiziksel yeterlilik değil; gürültü, sessizlik, duman, kalabalık ve karmaşık çevresel koşullara karşı doğru tepki verebilme becerisi de kazandırılıyor. Soğuk ve sıcak hava şartlarında yapılan çalışmalarla Fokus, gerçek afet ortamlarında görev yapabilecek seviyeye ulaştırılıyor.

JAKEM Komutanlığı'ndaki eğitim sürecinde, köpek ile eğiticisi arasındaki uyum ve güven ilişkisi de titizlikle inşa ediliyor. Uzun soluklu ve disiplinli çalışmalar sayesinde Fokus'un, komutlara hızlı ve doğru tepki vermesi sağlanırken; enkaz alanlarında kendi inisiyatifiyle yön bulabilme ve canlıya işaret verebilme yeteneği de geliştiriliyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlamasının ardından Fokus'un, Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelebilecek deprem ve doğal afetlerde arama kurtarma ekipleriyle birlikte aktif görev alması planlanıyor.

JAKEM'de sürdürülen bu çalışmalar, afetlerin ardından enkaz altında kalan her bir can için saniyelerin bile hayati önem taşıdığı arama kurtarma operasyonlarında, görev köpeklerinin ne kadar kritik bir rol üstlendiğini bir kez daha ortaya koyuyor.