Enkazdan çıkan kaleci Görkem’in azmi... Tribünde gözlerim annem, babam ve kız kardeşlerimi arıyor

Asrın felaketinde oturdukları binanı çökmesi sonucu 10 saat kaldığı enkazdan sağ olarak çıkarılan amatör futbolcu Hataylı Görkem Çakmak (22) aylarca süren tedavinin ardından döndüğü sahalarda gösterdiği performansıyla göz kamaştırıyor. Depremde anne, baba ve ikiz kızkardeşlerini kaybeden genç kaleci, 1.5 yıl tedavi gördükten geçtiğimiz yıl anlaştığı Asi Livaspor ile çıktığı 16 maçta kalesinde 8 gol görürken, kurtardığı 4 penaltıyla şampiyonlukta büyük katkı sağladı. Şu an Hatay'da BAL Ligi'nde mücadele eden Samandağspor ile anlaşma noktasında olduğunu kaydeden başarılı kaleci, "Aileme verdiğim futbolcu olacağım sözünü yerine getireceğim. En büyük hayalim ise taraftarı olduğum Galatasaray'ın başarılı kalecisi Muslera gibi olmak" dedi.

AİLESİNDEN KİMSESİ KALMADI

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan Görkem Çakmak ve ailesinin oturdukları 2 katlı bina asrın felaketinde yıkıldı. Görkem enkazdan 10 saat sonra sağ olarak kurtarılırken, babası Orhan, annesi Sevgi ve ikiz kızkardeşleri 17 yaşındaki Ceren ile Cevher hayatlarını kaybetti. İki ayağından ve belindeki rahatsızlıktan dolayı çeşitli ameliyatlar geçiren Görkem, depremden 1,5 yıl sonra çok sevdiği yeşil sahalara adım atmanın heyecanının yaşadı.

ŞAMPİYONLUKTA BÜYÜK ROL OYNADI

Geçtiğimiz yıl anlaştığı amatör lig takımlarında Asi Livaspor ile çıktığı 16 maçta kalesinde 8 gol görürken, kurtardığı 4 penaltıyla şampiyonlukta büyük rol oynadı. Takımının Hatay amatör 1. Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olan Görkem, şimdi BAL Ligi'nde mücadele eden başta Samandağspor ve birkaç takımla görüşüyor. Futbolcu olma hayallerini gerçekleştirmek için yeşil sahalara döndüğünü anlatan Çakmak, zor günler geçirdiğini kaydetti.

MADDİ ZORLUKLAR YAŞIYORUM

"İyi bir futbolcu olacağım" sözünü yerine getirmek için çok çalıştığını dile getiren genç file bekçisi, "Depremde bütün ailemi kaybettim. Benim ve ailemin hayali iyi bir futbolcu olmaktı. Geçtiğimiz sezon amatör olan Asi Livaspor ile şampiyonluk sevinci yaşadım. Kalemde 16 maçta 8 gol gördüm, 5 penaltıdan 4'ünü kurtardım. En büyük hayalim ise taraftarı olduğum Galatasaray'ın başarılı kalecisi Muslera gibi olmak. Şu an maddi durum konusunda zorluklar yaşıyorum. Bu konuda yardım edilmesini istiyorum" diye konuştu.