Enkazdan umuda: Umut Eymen’in hayata tutunuş hikâyesi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Nuray ve Semir Tümkaya çifti, 6 Şubat 2023'te yaşanan büyük felaketle birlikte hayatlarının en ağır sınavını verdi. Aynı deprem, onlara tarifsiz bir acının yanı sıra bir çocuğun kaderini de emanet etti. Deprem sırasında Umut Eymen henüz 2 yaşındaydı. Anne ve babasıyla birlikte 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında yaşıyordu. İlk depremin ardından Umut Eymen'in anne, babas, abla ve ağabeyi hayatını kaybetti. Ailenin tek kurtulan ferdi olan Umut Eymen'e ise amcası ve yengesi sahip çıktı. Antalya'da yaşayan Sinan ve Betül Tümkaya çifti, çocukları Sacide İlkay, İlker Yasin ve Umut Eymen ile birlikte 6 Şubat depremlerinden 1,5 yıl önce İskenderun'a taşınmıştı. 5 katlı bir apartmanın ikinci katında yaşayan Tümkaya ailesi, deprem gecesi binalarının enkaza dönüşmesiyle faciayı yaşadı.

AĞLAMA SESİYLE FARK EDİLDİ

Enkaz çevresinde bulunan vatandaşlar, bir ağlama sesi duyunca küçük bir boşluğu genişleterek Umut Eymen'e ulaştı. Minik çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aynı saatlerde Nuray ve Semir Tümkaya çifti de binanın durumunu görmek için olay yerine geldi. Enkazın önünde cansız bedenler olduğunu anlatan Nuray Tümkaya; "Enkazın etrafındakiler ağlama sesi duyuyor. Küçük bir delik açıp Umut Eymen'i çıkarıyorlar ve ambulansla hastaneye götürüyorlar. Hava aydınlanmadan biz de binanın olduğu yere gittik. Eşim, 'İnşallah Sinanlar arabaya binip başka bir yere gitmiştir' diye umut etti ama evin yakınında arabaları boş hâlde duruyordu. O an bütün ümidimizi kaybettik. Enkazın etrafındakilere Betül'ü soruyordum. O sırada komşulardan biri, 'Betül'ün çocuğu kurtuldu, hastaneye götürüldü' dedi. O an dünyalar bizim oldu" diye konuştu.

O GÜN HİÇ KUCAĞIMIZDAN İNMEDİ

Ailece üç gruba ayrıldıklarını belirten Nuray Tümkaya; "Herkes farklı bir hastaneye koştu. Umut Eymen'i özel bir hastanenin girişinde, güvenliklerin yanında bulduk. Gördüğüm anda sarıldım. Sanki aylarca değil, yıllarca aramış gibiydim. O andan sonra bir daha hiç kucağımızdan inmedi. O gün acılarımızı unutup bu kez sevinç gözyaşı döktük" dedi.

"BİR AN BİLE TEREDDÜT ETMEDİK"

Umut Eymen'i buldukları andan itibaren büyük bir mutluluk yaşadıklarını vurgulayan Nuray Tümkaya, "Biz üç çocuklu bir anne baba olarak 'Umut'u alalım mı?' diye hiç konuşmadık bile. Bulur bulmaz sarıp sarmaladık. Çünkü o bize Betül'ün, kayınbiraderimin ve her şeyden öte Allah'ın emanetiydi" dedi.

UMUT KALBİMİZE DOĞDU

Umut Eymen'in babası Sinan Tümkaya, Semir Tümkaya'nın kardeşiydi. Annesi Betül ise Nuray Tümkaya'nın kuzeniydi. Aynı zamanda üç çocuk annesi olan Nuray Tümkaya için bu, sadece bir sahiplenme değil; bir vefa borcuydu. Depremde kendisinin hayatını kaybetmesi hâlinde Betül Tümkaya'nın, hiç tereddüt etmeden üç çocuğuna birden bakacağını söyleyen Nuray Tümkaya, "Umut'u ben doğurmadım ama Umut bizim kalbimize doğdu" ifadelerini kullandı.

KORUYUCU AİLE OLDULAR

Gerekli işlemlerin ardından Umut Eymen'in koruyucu ailesi olduklarını ifade eden Nuray Tümkaya, şöyle konuştu: "Biz aslında Umut ile ilgili hiçbir işlem yapmamıştık. Daha sonra sosyal hizmetler, kayıtlardan Umut Eymen'in yaşadığını belirledi. Adresimizi bulup bize ulaştılar. Koruyucu aile olmamız hâlinde Umut'un devletin sunduğu imkânlardan daha iyi yararlanabileceğini anlattılar. Biz zaten Umut'u kimseye vermeyeceğimizi söyledik. Hal böyle olunca koruyucu aile olduk."

"SON VEDA YEMEĞİYMİŞ"

Depremden bir gün önce ailece birlikte yemek yediklerini de anlatan Nuray Tümkaya, "5 Şubat gecesi Sinan ve Betül çocuklarıyla birlikte bizdeydi. Giderken helallik bile aldılar. Sanki içlerine bir şeyler doğmuştu. Meğer o, bizim onlarla son veda yemeğimizmiş" dedi.

"HAYATIMIZA GÜNEŞ GİBİ DOĞDU"

Umut Eymen'in şu anda 5 yaşında olduğunu ve üç abi ile ablasının onu koruyup kolladığını belirten Nuray Tümkaya, sözlerini şöyle tamamladı: "Oyuncakları var, okulu var ama en önemlisi güvenli bir yuvası var. Deprem Umut'un ailesini yok etti. Ama Umut, bizim için enkazdan çıkan ve hayatımıza güneş gibi doğan bir umut oldu."