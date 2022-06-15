Ensar Brahic kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe’nin yeni transferi Ensar Brahıc nereli, hangi takımlarda oynadı?

Ensar Brahic Fenerbahçe'nin altyapı kadrosuna dahil oldu. Takımın sözleşme imzalandığını duyurması üzerine futbolseverler Ensar Brahic kimdir, kaç yaşında sorularıyla araştırmaları hızlandırdı. U19'da sarı-lacivert formayı giymeye hazırlanan futbolcu, Fenerbahçe'nin yeni transferi Ensar Brahıc nereli, hangi takımlarda oynadı gibi sorularla araştırılıyor. İşte Ensar Brahic'in önceki takımları ve kariyeri hakkında detaylı bilgi…
ENSAR BRAHİC FENERBAHÇE U19'DA!
Sırbistan'ın Partizan Kulübü'nün altyapısında yetişen, serbest statüde bulunan 2004 doğumlu forvet Ensar Brahic amatör sözleşme imzalanarak Akademimize katıldı.
Futbolcu bu sezon itibariyle U19 Takımımızın formasını giyecek.
Ensar Brahic'e Fenerbahçe Futbol Akademi'ye hoş geldin diyor; başarılar diliyoruz.
ENSAR BRAHİC KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Ensar Brahic, 4 Haziran 2004 tarihinde Sırbistan'da dünyaya geldi. Partizan'ın altyapısında futbol hayatına başlayan genç oyuncu, kiralık olarak Teleoptik takımının formasını terletiyor. Bu sezon Sırbistan Genç Ligi'nde 16 maçta 5 gol kaydetti. Fiziğiyle yaşıtlarından ayrılıyor olması, en önemli özelliği.
Sırp oyuncunun mevkisi santrafordur.