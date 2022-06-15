Ensar Brahic kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe’nin yeni transferi Ensar Brahıc nereli, hangi takımlarda oynadı?

Ensar Brahic Fenerbahçe'nin altyapı kadrosuna dahil oldu. Takımın sözleşme imzalandığını duyurması üzerine futbolseverler Ensar Brahic kimdir, kaç yaşında sorularıyla araştırmaları hızlandırdı. U19'da sarı-lacivert formayı giymeye hazırlanan futbolcu, Fenerbahçe'nin yeni transferi Ensar Brahıc nereli, hangi takımlarda oynadı gibi sorularla araştırılıyor. İşte Ensar Brahic'in önceki takımları ve kariyeri hakkında detaylı bilgi…