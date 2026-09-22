Enver Altaylı’dan savcıya küstah tehdit: Seninle bir gün görüşeceğiz!

Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, "Kasten Öldürmeye Azmettirme" suçundan tutuklandı. Sorgu sırasında çıldıran Altaylı'nın Başsavcı Vekili'ni küstahça tehdit ettiği anlar resmi tutanakla belgelendi.
KÖŞEYE SIKIŞTI, TEHDİTLER SAVURDU
FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin "Kasten Öldürmeye Azmettirme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sorgu esnasında köşeye sıkışan Altaylı, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ebubekir Efe'ye "Kendine dikkat et daha gençsin", "Seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız" diyerek açıkça tehditler savurdu. Altaylı ve avukatının ifadeyi sabote etmeye çalıştığı, savcı ve zabıt katibine "Evrakta sahtecilik yapıyorsunuz" ithamında bulunduğu öğrenildi.
KÜSTAH TEHDİTLER TUTANAĞA GİRDİ
Soruşturma dosyasına giren resmi tutanağa göre Altaylı, Başsavcı Vekili'ne hitaben, Kendine dikkat et daha gençsin!", "Yanlış yoldasın!", "Ben bu ülkenin son 60 yılında varım, sen kimsin?", "Seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız!" şeklinde tehditvari sözler sarf etti. Jandarma kolluk personellerinin de şahit olduğu skandal, resmi tutanağa geçirildi.
TUTUKLANMIŞTI
Soruşturma kapsamında sağlık sorunları nedeniyle şüpheli sıfatıyla ifadesi alınamayan ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında yargılandığı davada hükümlü olan Enver Altaylı, ifadesinin alınması için bugün Silivri Adliyesi'ne getirilmişti.
Savcılık ifadesi tamamlanan şüpheli Altaylı, "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Hakimlik, Enver Altaylı'nın tutuklanmasına karar vermişti.