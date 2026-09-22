Enver Altaylı’dan savcıya küstah tehdit: Seninle bir gün görüşeceğiz!

KÜSTAH TEHDİTLER TUTANAĞA GİRDİ

Soruşturma dosyasına giren resmi tutanağa göre Altaylı, Başsavcı Vekili'ne hitaben, Kendine dikkat et daha gençsin!", "Yanlış yoldasın!", "Ben bu ülkenin son 60 yılında varım, sen kimsin?", "Seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız!" şeklinde tehditvari sözler sarf etti. Jandarma kolluk personellerinin de şahit olduğu skandal, resmi tutanağa geçirildi.