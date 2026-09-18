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Giriş Tarihi: 18.09.2026

Epilepsi hastası çocuğa akran zorbalığı

Epilepsi hastası çocuğa akran zorbalığı
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Arnavutköy'de 12 yaşındaki bir çocuk, okul çıkışında 3 çocuk tarafından dakikalarca darbedildi. Edinilen bilgiye göre, 5. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki A.H., iddiaya göre yaşıtı olan C.K. (12), M.M. (15) ve M.A.T. (14) isimli 3 çocukla karşılaştı. Çocuklardan biri arkadaşının yerini bilip bilmediğini sordu. A.H.'nin yerini tarif etmesinin ardından 3 şahıs, "Bizim yerimizi neden söyledin?" diyerek çocuğa tepki göstererek onu zorla çayırlık alana götürdü. Burada A.H., 3 kişi tarafından dakikalarca darbedildi. Saldırı sırasında epilepsi hastası olan A.H.'nin darbeden çocuklara hastalığı olduğunu ve bırakmaları için yalvardığı belirtildi. Yaşanan şiddet anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çevredekilerin müdahalesiyle olay sona erdi. A.H. hastaneye götürülürken, darp raporu alan aile polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Epilepsi hastası çocuğa akran zorbalığı
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