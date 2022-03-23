Er Muız Ne Demek? Allah’ın El-Mu’ız İsminin Anlamı Ve Fazileti

Er Muız esması Allah'ın en güzel 99 isminden bir olarak karşımıza çıkmaktadır. Kısaca anlamı izzet veren yaratan olan bu esma Allah'ın hayrını kazanmak tek yaratıcının o olduğunu ifade etmek için kullanılmaktadır. Er Muız esmasının anlamını daha detaylı öğrenmek ve faziletleri ile ilgili bilgiye sahip olmak için yazımızın devamını okumaya devam edebilirsiniz.

Er Muız Ne Demek?

El-Mu'ız anlamı aziz kılan, izzet veren, yücelten ve güçlendiren anlamına gelmektedir. Allah'u Teala istediği kulunu yüceltir, onu güç ve kudret sahibi biri yapabilecek güce ve kudrete sahiptir. Kullar zor zamanlardan kurtulmak, güce ve kuvvete sahip olmak için Er Muız esmasını zikrederek Allah'u Teala'dan yardım dilemektedirler. Allah'u Teala bu esmayı zikreden hayırlı kullarının yardımına koşar ve sıkıntılarından ya da yaşadıkları zor durumlardan tez zamanda kurtulmalarına vesile olmaktadır.

Ya Muız Esmasının Fazileti Nelerdir?

Ya Muız esmasının fazileti, sıkıntı ve zorluklardan kurtulmaktadır. Allah güç, kudret verendir. Kullarının yardımına koşar ve onları isterse yüceltir. Allah'u Teala yüceltiği kullarını aziz alçalttığı kullarını zelil etmiştir. Allah'ın Ya Muız esmasının geçtiği ayetler yer almaktadır. Onlar da şu şekildedir:

"De ki: Ey mülkün sahibi Allah'ım, dilediğine mülkü verirsin ve dilediğinden mülkü çekip alırsın, dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın; hayır senin elindedir. Gerçekten sen, her şeye güç yetirensin." (Ali İmran Suresi, 26. Ayet Meali)

"İyi bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah ise kafirleri rezil (ve perişan) edecektir." (Tevbe Suresi, 2. Ayet Meali)

Kur'an'da geçen ayetlerde de belirtildiği gibi Allah yüceltici ve kullarının rızkını veren, onları kudrete ulaştırandır. Ya Muız esması zikredilirken edilebilecek iki farklı dua bulunmaktadır. Bu dualar şu şekilde verilmektedir;

"Ya Muız, Ey Rabbim bizi izzetinle şereflendir. Rabbim bizi yücelt. Sen yüceler yücesi sultanımızsın.

Amin."

"Ya Muız, İzzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri.

Amin."