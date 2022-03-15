Giriş Tarihi: 15.3.2022 10:42Son Güncelleme: 15.3.2022 10:42
Er Rauf Ne Demek? Allah’ın Er Rauf İsminin Anlamı Ve Fazileti
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Allah’ın gücünü ve özelliklerini kavrayabilmek için Esamül Hüsna’yı bilmek gerekir. Bu bağlamda Allah’ın 99 tane ismi bulunmaktadır. Bu 99 ismin her birinin belirli bir anlamı ve fazileti bulunmaktadır. Er-Rauf da Allah’ın 99 isminden sadece bir tanesidir. Gün içerisinde bazı olumsuz durumlara karşı zikredildiğinde bazı faziletleri bulunmaktadır. Peki, Er-Rauf ne demektir?
Rauf kelimesi Arapça kökenlidir. Ayrıca re'fet kelimesinden türemiştir. Re'fet kelime anlamı olarak; şefkat, merhamet göstermek, esirgemek ve acımak anlamlarına gelmektedir. Bunun yanında mübalağa ifade eden bir sıfat olup; çok şefkat, çok merhamet gösteren ve çok esirgeyen anlamlarını da ifade etmektedir.
Er Rauf Ne Demek?
Allah'ın bazı isimleri birbirleriyle benzerlik gösterebilmektedir. Esmaül Hüsna isimleri arasında yer alan Rahman ve Rahim isimleri, Er-Rauf ismi ile benzer anlamdadır. Ancak Rahman isminin anlamı, bütün mahlukata ve geneldir. Rahim ismi ise çoğunlukla müminlere yöneliktir.
Er-Raûf anlamı da bunlara benzer şekilde rahmet edici, şefkatli, merhametli anlamlarına gelmektedir. Burada ise tecellisi dünyada yarattığı kulları üzerindedir. Bu şu anlama gelmektedir: Cenab-ı Allah'ın kulları ve yarattığı tüm mahlukatı üzerine şefkati ve acıması, merhametinin bu dünyadaki tecellisidir.
Ya Rauf Esmasının Fazileti
Rauf isminin birçok fazileti bulunmaktadır. Bu durum Allah'ın diğer isimleri için de geçerlidir. Bu bağlamda maddi ve manevi nimetler elde etmek için, kalbinin sevgi, merhamet, şefkat ile dolması için Rauf ismi zikredilir.
Her gün 287 defa "Ya Raûf" ism-i şerifini okuyan kimseyi her gören sever, kalbi ona meyleder. Bütün insanlardan şefkat ve merhamet görür. Allah'ın izniyle okuyan kimseyi herkes sever, sayar.
5 vakit namazdan sonra 287 kere "Ya Raûf celle celâlühû" zikri okunursa okuyan kimsenin kalbi şefkat ve merhamet ile dolar, hal ve hareketlerinde düzelme olur. Aynı zamanda herkes tarafından sevilen biri haline gelir.
Öfke, sinir halinde 10 kere "Ya Rauf Celle Celalühü" ve 10 kere salavat okuyan kimsenin öfkesi ve siniri sakinleşir.
Eşler arasında geçimsizlik ve uyuşmazlık durumunda her gün utarit saatinde 286 defa "Ya Rauf" esması okunursa Allah'ın izniyle sorunlar ortadan kalkar. Eşler arasındaki uyuşmazlık ortadan kalkarak sevgi ve muhabbet meydana gelir.