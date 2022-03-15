Er Rauf Ne Demek? Allah’ın Er Rauf İsminin Anlamı Ve Fazileti

Rauf kelimesi Arapça kökenlidir. Ayrıca re'fet kelimesinden türemiştir. Re'fet kelime anlamı olarak; şefkat, merhamet göstermek, esirgemek ve acımak anlamlarına gelmektedir. Bunun yanında mübalağa ifade eden bir sıfat olup; çok şefkat, çok merhamet gösteren ve çok esirgeyen anlamlarını da ifade etmektedir.

Er Rauf Ne Demek?

Allah'ın bazı isimleri birbirleriyle benzerlik gösterebilmektedir. Esmaül Hüsna isimleri arasında yer alan Rahman ve Rahim isimleri, Er-Rauf ismi ile benzer anlamdadır. Ancak Rahman isminin anlamı, bütün mahlukata ve geneldir. Rahim ismi ise çoğunlukla müminlere yöneliktir.

Er-Raûf anlamı da bunlara benzer şekilde rahmet edici, şefkatli, merhametli anlamlarına gelmektedir. Burada ise tecellisi dünyada yarattığı kulları üzerindedir. Bu şu anlama gelmektedir: Cenab-ı Allah'ın kulları ve yarattığı tüm mahlukatı üzerine şefkati ve acıması, merhametinin bu dünyadaki tecellisidir.

Ya Rauf Esmasının Fazileti