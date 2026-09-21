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Giriş Tarihi: 21.09.2026

Erciyes’in zirvesinde komando marşı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Erciyes’in zirvesinde komando marşı
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Kayseri'de görev yapan 1'inci Hava İndirme ve Komando Tugay Komutanlığının kahraman komandoları, Somalili misafir askerî personel (MAP) ile birlikte Erciyes Dağı'nda kapsamlı bir eğitim ve taktik intikal faaliyeti gerçekleştirdi. Eğitim programında 'Pusu ve Pusuya Karşı Koyma', 'Mağara ve Sığınak Araması' ile 'Uçangöz' eğitimlerine yer verildi. Eğitimler devam ederken bir komando kolu, güzergâh keşfi maksadıyla Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmandı. Zorlu arazi ve yüksek rakım şartlarına rağmen gerçekleştirilen tırmanışın ardından komandolar, 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes zirvesine ulaştı. Komandolar zirvede Türk bayrağı açarak komando marşını okudu. Erciyes'in zirvesinde yankılanan Komando Marşı, faaliyetin en dikkat çekici anlarından biri oldu.

#KAYSERİ #ERCİYES

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Erciyes’in zirvesinde komando marşı
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