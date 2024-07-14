Haberler Yaşam Haberleri Erciyes’te üzerlerine taş yuvarlanan 2 dağcı 6 saatte kurtarıldı
Giriş Tarihi: 14.7.2024 20:29 Son Güncelleme: 14.7.2024 22:07

Erciyes’te üzerlerine taş yuvarlanan 2 dağcı 6 saatte kurtarıldı

Erciyes Dağı’na tırmanan iki dağcı, Şeytan Deresi bölgesinde üzerlerine taş yuvarlanması sonucu yaralandı. Dağcıların yardım talebinde bulunması üzerine JAK timi yaralı dağcıları 6 saatlik operasyonla dağdan indirdi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Erciyes’te üzerlerine taş yuvarlanan 2 dağcı 6 saatte kurtarıldı

Erciyes Dağına zirve tırmanışı yapan A.K. ve B.G adlı dağcılar Şeytan Deresi mevkiinde zirve tarafından üzerlerine taş yuvarlanması sonucu yarandı. Düşerek bir süre sürüklenen dağcılar 112 Acil ihbar hattını arayarak yardım talebinde bulundu. Dağcıların bulunduğu noktaya helikopter ulaşamayınca bölgeye JAK, AFAD, UMKE ve İtfaiye çıkış yaptı. Yaklaşık 6 saat süren çalışmayla yaralılar bulundukları bölgeden kurtarılarak güvenli bölgeye tahliye edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Erciyes’te üzerlerine taş yuvarlanan 2 dağcı 6 saatte kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA