Erciyes’te üzerlerine taş yuvarlanan 2 dağcı 6 saatte kurtarıldı

Erciyes Dağına zirve tırmanışı yapan A.K. ve B.G adlı dağcılar Şeytan Deresi mevkiinde zirve tarafından üzerlerine taş yuvarlanması sonucu yarandı. Düşerek bir süre sürüklenen dağcılar 112 Acil ihbar hattını arayarak yardım talebinde bulundu. Dağcıların bulunduğu noktaya helikopter ulaşamayınca bölgeye JAK, AFAD, UMKE ve İtfaiye çıkış yaptı. Yaklaşık 6 saat süren çalışmayla yaralılar bulundukları bölgeden kurtarılarak güvenli bölgeye tahliye edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.