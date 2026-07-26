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Giriş Tarihi: 26.07.2026

Erciyes’ten inerken bisiklet kazasında öldü

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Erciyes’ten inerken bisiklet kazasında öldü
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Kayseri'de spor amacıyla Erciyes Dağı'ndan bisikletiyle dönüşe geçen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Tümgüç, olay yerinde hayatını kaybetti. Mustafa Tümgüç'e, Erciyes Kayak Merkezi'nden inişi sırasında Melikgazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Özbayraktar'ın da başka bir bisikletle eşlik ettiği öğrenildi. Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin detayların yürütülen soruşturmayla netlik kazanacağı belirtildi. Acı haberi almasının ardından Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Belediye çalışanları ve Tümgüç'ün yakınları büyük üzüntü yaşadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#KAYSERİ #ERCİYES #MELİKGAZİ

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