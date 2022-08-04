Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na Ercüment Tatlıoğlu getirildi! Ercüment Tatlıoğlu kimdir, kaç yaşında?

ERCÜMENT TATLIOĞLU KİMDİR?

1960 İstanbul doğumlu olan Ercüment Tatlıoğlu, 1981 yılında Deniz Harp Okulu'ndan mezun oldu. 1981-1990 yılları arasında TCG Gayret ve TCG-Savaştepe muhriplerinde branş Subaylığı ve bölüm amirliği, 1990-1992 yıllarında Harp Akademisi öğrenimi, 1992-1994 yılları arasında Ege Deniz Bölge Komutanlığı Harekat Şube Müdürlüğü görevini yürüttü. 1994-1995 yılları arasında Deniz Lisesi Komutanlığı Sınıf Amirliği görevi yaptı. Bu görevi sırasında Silahlı Kuvvetler Akademisi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Kurmay Koleji eğitimini tamamladı. 1996-1998 yılları arasında TCG Kılıçalipaşa İkinci Komutanlığı ve Komutanlığı, 1998-2000 yılları arasında TCG Zafer Komutanlığı görevlerini yürüttü.

2000-2001 yılları arasında TCG Gediz'in ABD'den transferi esnasında ilk komutan olarak görev yaptı. 2001-2002 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanlığı Harekat Şube Müdürlüğü görevini yürüttü. Roma'da NATO Savunma Koleji eğitimini tamamladı. 2003-2004 yılları arasında Belçika Mons NATO karargâhında Lojistik Başkan Yardımcılığı ve 2004-2006 yılları arasında SHAPE Komuta Grubu Stratejik Plan Şube Müdürlüğü görevini yaptı. Bu görevi esnasında Belçika Leuven Üniversitesi'nde "Avrupa Birliği Siyaseti ve Avrupa Birliği Politikaları" konulu yüksek lisans eğitimi yaptı.

19 Ağustos 2017 tarihinde Donanma Komutanı olarak atanan Ercüment Tatlıoğlu evlidir ve 2 oğlu vardır.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın alınan YAŞ kararlarını açıkladı.

38 general ve amiral emekliliğe sevk edildi.

Başkan Erdoğan'ın onayıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

Yüksek Askeri Şura'da, 30 Ağustos 2022'den geçerli olmak üzere 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı.