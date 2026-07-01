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Giriş Tarihi: 1.07.2026 17:37

Erdek’te feci kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınan yaralılardan Adil Oral, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oral'ın Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi personeli olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Erdek’te feci kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Kaza, saat 12.30 sıralarında Erdek-Bandırma kara yolu Düzler mevkii yakınlarında meydana geldi. Adil Oral (43) yönetimindeki 10 ARG 441 plakalı otomobil ile B.E.'nin kullandığı 10 ALZ 541 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan Adil Oral, B.E. ve S.B., itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınan yaralılardan Adil Oral, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Oral'ın Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi personeli olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#ERDEK #BALIKESİR

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Erdek’te feci kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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