Erden Timur’a şok suçlama: "Aldığım arsayı ve paramı vermedi”

Nef Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur ile ilgili sıcak bir gelişme daha gün yüzüne çıktı. Muhammed D. (35) 2023 yılında iddiaya göre Nef olarak bilinen şirketten Kırıklareli, Lüleburgaz ilçesi, Tatarköy mevkinden arsa projesi satın aldı. Muhammed D., arsa için anlaşılan 1 milyon TL'yi şirket hesabına gönderdi ancak sözleşme gereği tapu belirtilen süre zarfında kendisine teslim edilmedi. Ücret iadesi buna karşılık yapılmayınca Muhammed D., dolandırıldığını anlayarak iş adamı Erden Timur hakkında şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.