Erdoğan’ın lise arkadaşı son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın lise arkadaşı ve eski danışmanlarından Hasan Karabela, 75 yaşında kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Uzun yıllar eğitim camiasında önemli görevler üstlenen Karabela, Trabzon'un Araklı ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Hasan Karabela'nın yıllarca görev yaptığı Araklı İmam Hatip Lisesi önünde tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da katıldı. Hasan Karabela, Araklı İmam Hatip Lisesi'nde Sümeyye Erdoğan'ın da öğrenim gördüğü okulda müdürlük yapmıştı. Karabela'nın cenazesi Araklı'da Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Uğurlu Mezarlığı'na defnedildi.