Erenköy Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Erenköy İstasyonu’na Nasıl Gidilir, Caddebostan’a Yakın Mı?

Türkiye'nin en yoğun nüfuslu şehirlerinden birisi olan İstanbul, sürekli göç almaktadır. Her geçen gün nüfus oranı büyüyen bu şehirde ulaşım büyük bir sorun haline gelmiştir. Özellikle karayoluyla yapılan yolculuklar, oluşan trafik yoğunluğundan ötürü zorluklar yaratmıştır. Bu nedenle pek çok kişi daha kolay ulaşım sağlanan alternatif araçlara yönelmiştir. Bunlardan birisi olan Marmaray, İstanbul Boğazı'nın altından geçen derin ve geniş bir sisteme sahip bir ulaşım aracıdır. Marmaray ile yapılan yolculuklarda Haremli- Gebze arası süre toplamda 115 dakikadır. Duraklar arası mesafenin de son derece az olduğu Marmaray'da ulaşım kolay ve rahattır. Bu duraklardan birisi olan Erenköy, popüler yerlerden birisidir. Erenköy istasyonu üzerinden ulaşım sağlamayı düşünen kişiler, bu durak hakkında detaylı bilgiye sahip olmak isterler. Erenköy Marmaray durağı nerede sorusuna dair merak edilen her şey bu yazımızda sizlerle.

Erenköy Marmaray Durağı

Marmaray ile şehir içi yolculuk yapmak isteyenler için en sık kullanılan duraklardan birisi Erenköy durağıdır. İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan bu durak, Gebze-Harem istikametinde farklı güzergahlara gitmek isteyenlerin tercih edebileceği bir duraktır. Erenköy Marmaray durağı, Göztepe ve Suadiye durakları arasında yer alır. Duraklar arası mesafenin çok az olduğu bu alternatif ulaşım çeşidi popülerliğini korumuştur.

Editörün Önerisi ➨ Marmaray Durakları İçin Tıklayınız

Marmaray Erenköy İstasyonu Nerede?

Marmaray Erenköy istasyonu, Anadolu Yakası'nda, İstanbul'un Kadıköy İlçesi, Erenköy Mahallesi'nde yer alır. Gebze yönüne ya da Harem yönüne gitmek isteyen kişiler, bu durağa ulaşım sağladıktan sonra Marmaray'ı kullanabilir. Oldukça hızlı ve rahat bir ulaşım sağlayan Marmaray, ilk çıktığı andan itibaren popülerliğini korumuştur.

Nasıl Gidilir?

Marmaray, İstanbul'da ulaşım konusunda en çok tercih edilen taşıtlardan birisidir. Gebze ile Harem arasında yer alan ve geniş bir ulaşım ağına sahip Marmaray'da duraklar arası mesafenin toplamı 115 dakikadır. Bu duraklardan birisi olan Erenköy, ulaşımın kolay olduğu istasyonlardan birisidir. Kadıköy bölgesine yakın olan bu durağa ulaşım otobüs veya metro aracılığıyla yapılabilir. Buraya en yakın otobüs durağı yaklaşık 12 dk yürüme mesafesindedir.