Ergene Belediye Başkanı hakkında soruşturma

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, 25 Haziran 2021'de sele kapılan 2 çocuğun ölümüne ilişkin 6 kişi hakkında soruşturma izni verildi. Ergene ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde sele kapılan Mustafa Aslan (13) ile Burak Önder'in (9) ölümüyle ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi'nin asli kusurlu bulunmasının ardından Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca aralarında Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in de bulunduğu 6 kişi hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istendi.Bakanlık yapılan çalışmaların ardından 6 kişi hakkında soruşturma izni verdi. Ergene ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, 25 Haziran 2021'de derenin taşması sonucu bölgede oyun oynayan Burak Önder, kardeşi Barış Önder ve arkadaşları Mustafa Aslan sele kapılmıştı. Kanalizasyon künkleri içinde yaklaşık 500 metre ilerleyen çocuklar, dere yatağına sürüklenmiş, Burak Önder ile Mustafa Aslan hayatını kaybederken, Barış Önder çevredekiler tarafından kurtarılmıştı. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Dr. Murat Kuruoğlu, Dr. Fethi Kadıoğlu ve Dr. Oral Yağcı'dan oluşan bilirkişi heyeti, 10 Şubat 2022'de olay yerinde inceleme yapmış, hazırlanan raporda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün asli kusurlu olduğu kaydedilmişti.