Erhan Afyoncu Bosphorus Diplomasi Forumu’nda gençlerle buluştu

Bosphorus Diplomasi Forumu, son gününü "Tarihin Işığında Diplomasi" başlıklı panelle tamamladı. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da panele katıldı. Afyoncu, Gazeteci Adem Metan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde diplomasinin tarihsel arka planını anlatarak geçmişten günümüze uzanan tecrübelerin uluslararası ilişkileri anlamadaki önemine değindi. Afyoncu özellikle nüfus meselesi konusunda uyarı yaptı.

"ANADOLU'DA TÜRK KALMAYACAK"

Türkiye'nin bu şekilde giderse çok ciddi nüfus problemiyle karşılaşacağını söyleyen Afyoncu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2007'de ortaya koyduğu 3 çocuk politikasına değindi. Afyoncu şunları söyledi: "Anadolu toprakları milletler mezarlığıdır. Tarihin en büyük milletlerini bu mezarlığa gömmüşler. Eğer direnme ve yaşama gücümüzü kaybedersek ileride bizim için de 'Türkler diye bir millet varmış, gelmişler, İstanbul'u almışlar, bin sene burada yaşamışlar ve tarihe gömülmüşler.' derler. Eğer Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2007'de belirttiği üç çocuk politikasıyla nüfus meselesini toparlayamazsa 2100'lerde bu topraklarda Türk diye bir şey kalmaz, bunu bilin."

"GEZİP EVLAD-I FATİHAN'I GÖRÜN"

"Yurt dışında Türk dünyasından, Türkiye'de de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan başlayarak mümkün olduğu kadar dolaşın. Gezmenin öğrettiği şeyi hiçbir şey öğretmez, bunu unutmayın. Yani gerçekten de gezmenin ve okumanın, ikisi bir arada olduğunda mükemmel olduğu kanaatindeyim. Mesela oralara gittiğinizde Osmanlı'dan kalan izleri görüyorsunuz. Osmanlı'dan kalan toplumları görüyorsunuz. Türkler göç etmek zorunda kalmış ama Türklerle birlikte yaşayan Makedonya Müslümanlığını görüyorsunuz, Bulgaristan Müslümanlığını görüyorsunuz. O bölgedeki Evlad-ı Fatihan'ı görüyorsunuz. Onun için dolaşın arkadaşlar."