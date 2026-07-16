Erhan Çiftçi 14 bıçak darbesiyle vahşice katledilmişti! Taksici cinayetinde çarpıcı gelişme: ‘Defalarca kez bıçaklayıp…’

'BIÇAĞI ÇIKARIP BİRKAÇ KEZ SALLADIM'

Serkan Barlık savunmasında, "Maktulü tanıyordum. Maktulle aramızda bir husumet ya da alacak verecek ilişkisi yoktu. Daha önce babasıyla aramda husumet vardı. Olay günü ise sabah ekmek almak için evden çıktım. Bir alt sokakta maktulle tesadüfen karşılaştık. Bana ve rahmetli anneme küfür etti, gururuma yediremedim. Olay günü üzerimde hurda toplamak için bulundurduğum ekmek bıçağı vardı. Tartışma sırasında önce yumruklaştık. Onda da bıçak vardı. Bana vurmaya çalışınca kendimi geri çektim. Sonra önümü kesti. Ben de bıçağı çıkarıp birkaç kez salladım. Kendimi koruma amacıyla bıçak çektim. Maktule 3-4 kez bıçakla vurdum. Bu eylemi planlayarak yapmadım, önceden herhangi bir hazırlığım yoktu. Olay nedeniyle pişmanım, tutuksuz yargılanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.