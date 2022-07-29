Eriğin Faydaları Nelerdir? Yeşil Ve Kuru Erik Sağlığa Yararları Neler, Ne Kadar Tüketilmeli?

Eriğin faydaları nelerdir sorusu oldukça merak edilen bir konudur. Hem yeşil eriğin faydaları hem de kurusunun yararları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Erik yaz meyvesi olsa da kurutulduğunda kışın da tüketilebilir. Bu bakımdan kuru erik faydaları da oldukça fazladır. Erik neye iyi gelir sorusuna ise çok geniş bir açıdan yanıt vermek mümkün olabilir. Yeşil ve kuru erik sağlığa yararları neler, ne kadar tüketilmeli sorularını sizler için araştırdık ve yazımızın devamında paylaştık.

Eriğin Faydaları Nelerdir?

Erik yüksek oranda antioksidan maddeler içeren bir meyvedir. Genel olarak yaz aylarında tüketilen erik vücudun serbest radikallerden korunmasına yardımcı olur. İçeriğinde bulunan C vitamini sayesinde bağışıklık sistemine son derece iyi gelen bir meyvedir. Eriğin faydaları hakkında şunları söylemek mümkün olabilir:

Erikte C vitamini yanında A,K, B vitaminleri de bulunuyor.

Demir emiliminde son derece etkili bir meyvedir.

Kolesterol dengeleyici bir yapısı vardır.

Posa kaynağı olduğundan faydalıdır.

Kan şekerinde son derece etkili bir meyvedir.

Kilo kontrolüne destek verir.

Kemik sağlığına faydaları vardır.

Kalbe iyi gelen bir meyvedir.

Mevsiminde düzenli olarak erik tüketmek birçok açıdan sağlık açısından fayda gösterir. Bu meyveyi kış aylarında tüketebilmek için ise güneş altında kurutmak gerekir. Genel olarak kurutma işlemleri eriğin çekirdeği ile birlikte oluyor. Çekirdekleri ile kurutulan eriğin kış aylarında farklı tüketim şekilleri bulunuyor. Son derece lezzetli olan kuru erikler de vücut açısından son derece faydalıdır.

Eriğin Zararları Var mı?

Erik zararlarından çok faydaları olan bir meyvedir. Kan şekerini düzenler, kabızlığı önler. Aynı zamanda diyabet riskini de azaltan bir meyvedir. Eriğin fazla tüketimi ise birtakım olumsuz durumlar ortaya çıkarabilir. Erik tüketmek istiyorsanız mutlaka dozunda tüketmeniz gerekiyor.

Erik vücutta bulunan toksinleri siyanüre dönüştüren bir kimyasal olan amigdalin maddesini içermektedir. Bu nedenle erik tüketirken kesinlikle çekirdeklerinin yutulmaması gerekir. Erikten kaynaklı bir problem ile karşılaşıldığında doktora başvurmanız büyük bir önem taşır. Huş Poleni adı verilen alerjisi olan kişiler tüketmemelidir.

Yeşil ve Kuru Erik Sağlığa Yararları Neler, Ne Kadar Tüketilmeli?

Yeşil ve kuru erik sağlık açısından son derece fazladır. Gün içerisinde bu meyveyi tüketmek şekerin düzenlenmesinden tansiyona kadar birçok konuda önemli faydaları vardır. Gün içerisinde yeşil erikleri aşırıya kaçmadan tüketmenizde bir sorun olmaz. Ancak tüketme sırasında çekirdeklerini yutmamaya büyük bir özen göstermeniz gerekiyor.