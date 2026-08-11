Erkan Ceylan çocuklarının gözü önünde öldürülmüştü! Cinayetin her detayının planlandığı ortaya çıktı: Meğer olaydan 1 gün önce…

ÖLDÜRME GİBİ BİR NİYETİM YOKTU

Davanın ilk duruşmasında savunma yapan tutuklu sanık Yusuf Dağkıran, eşi B.D. ile Erkan Ceylan arasında geçmişte ilişki bulunduğunu ve Ceylan'ın evlilikleri sırasında eşini rahatsız etmeyi sürdürdüğünü öne sürdü. Olay günü Erkan Ceylan ile konuşmak amacıyla evinin bulunduğu siteye gittiğini savunan Dağkıran, "Ben Erkan Ceylan'ı hayatımda hiç görmemiştim. Olay günü Erkan ile görüşmek için Erkan'ın evinin bulunduğu siteye konuşmak için gittim. Erkan'ı öldürme gibi bir niyetim yoktu. Erkan beni görür görmez tanıdı ancak ben kendisini tanımıyordum. Erkan kızlarının yanında bana 'P.' dedi ve yüzüme tükürdü, etrafına baktı ve bir şey aradı. Benim elimde bir poşet vardı ancak o poşetin içinde iş makinesi gereği yanımda bıçak bulunuyordu. Erkan etrafına bakıp taş, sopa arayınca ben de kendimi tehdit altında hissettim. Kendimi savunmak amacıyla bıçağı çıkardım. O an şok geçirdim, kaç bıçak darbesi vurduğumu hatırlamıyorum" dedi.