Erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesinde yaşayan Ertuğrul Karadaşlı, eşi Y.O ile buluştuğu sırada cep telefonuna sevgilisi S.İ'den mesaj geldi. Gelen mesajı eşi Y.O da gördü. Bunun üzerine Y.O konuşmak için S.İ ile buluşmak istedi. Gece 02.00 sıralarında eşinin yanından ayrılan Karadaşlı, S.İ ile buluştu. İkili arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. S.İ, iddiaya göre, Karadaşlı'yı göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karadaşlı'ya yaptıkları ilk müdahale sonrası Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Karadaşlı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"KENDİ KENDİNİ BIÇAKLADI" DEDİ

Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan S.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten Öldürme' suçundan tutuklandı. Alınan ifadesinde cinayeti kabul etmeyen ve Ertuğrul Karadaşlı'nın kendi kendini bıçakladığını iddia eden S.İ, "Ertuğrul bana 12 yıllık eşinden ayrıldığını söylemişti. Akşam Y.O. beni aradı, durum üzerine biz de Ertuğrul ile konuşmak için buluştuk. Aramızda bir anda tartışma çıktı. Aracıma yürürken Ertuğrul arkamdan bağırdı ve 'Bak ne yaptığını gördün mü' dedi. Göğsünü açtı, ben de kanı o zaman gördüm. Onu ben bıçaklamadım, Ertuğrul kendi kendini bıçakladı" dedi.