Erkek şiddeti ölüme sürükledi

SURİYE'DEN 2014'te Türkiye'ye gelen Celile Hami (20), 2 yıl önce kendisi gibi Suriyeli olan Fadıl Hakim (25) ile birlikte yaşamaya başlayıp Mersin'e yerleşti. Hakim, genç kadına psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladı. İki ay önce ise hamile olan Celile Hami, Hakim'in darp etmesi sonucu bebeğini düşürdü. Hakim'in şiddetine dayanamayan Hami, önceki hafta kaçıp Adana'da yaşayan ağabeyi Muhammed Hami'nin (27) evine geldi. Hami, ağabeyine Hakim'den kurtulmak istediğini söyleyip yanlarında kalmak istedi. Ancak ağabey Muhammed Hami "O senin kocan. Onun yanına döneceksin" dedi. Sabah saatlerinde Muhammed Hami, odunlukta Celile Hami'yi asılı halde buldu. Anne ve babası Şanlıurfa'da yaşayan Celile Hami'nin hayatını kaybettiği belirlendi.