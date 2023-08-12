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Giriş Tarihi: 13.8.2023

Erkekleri üzen karar

Yargıtay, eşini aile toplantısı, düğün ve sosyal ortamlarda yalnız bırakan kocayı kusurlu buldu. Kocanın manevi tazminat ödemesine karar verdi

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Erkekleri üzen karar
Trabzon'da boşanmaya karar veren Abdullah K. ve Elif K. aile mahkemesine başvurdu. Çift hakkında boşanma kararı veren aile mahkemesi, kadının manevi tazminat talebinin reddine karar verdi. Tarafların itirazı üzerine dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne gönderildi. 2. Hukuk Dairesi Abdullah K.'nın, eşine aile toplantısı, düğün gibi özel günlerde ve sosyal ortamlarda eşlik etmediğini, onu yalnız bırakarak duygusal ve sosyal şiddet uyguladığını kaydetti.



Daire kararında boşanma sebebiyle manevi tazminata hükmedebilmek için, tazminat talep eden tarafın kusursuz veya diğer tarafa göre daha az kusurlu olması gerektiğini ve kişilik haklarını zedelemiş olmasının gerekli olduğuna dikkat çekti. Abdullah K.'nın belirlenen kusurlu davranışlarının Elif K.'nın kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğuna dikkat çeken Yargıtay, Elif K.'nın manevi tazminat isteğinin kabulüne, reddine karar verilmesinin doğru olmadığına, temyiz edilen hükmün bozulmasına karar verdi.

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Erkekleri üzen karar
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