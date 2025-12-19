Erken emeklilik geri sayım! Asgari ücretle prim borcu zamlanacak! İşte son başvuru için kritik tarih

NE YAPMAK LAZIM?

Bütün bu maliyet artışlarından etkilenmemek için Aralık sonuna kadar süre bulunuyor. Bu süre içinde borçlanma başvurusunu yapanlar mevcut yani 2025 yılında geçerli olan asgari ücret üzerinden ödeme yapacak. Bunun için Aralık sonuna kadar e-devlet üzerinden ya da SGK müdürlüklerine giderek başvuru işlemi yapılabilecek.

ÖDEME GEREKMİYOR

Başvurusunu Aralık sonuna kadar yapanlar için bir ödeme de gerekmiyor. Yani başvuruda ödeme yapılması istenmiyor. O yüzden ödeme imkanı olmayanlar da başvurularını yapabilir. Başvuru yapıldıktan sonra bir aylık sürede başvurular değerlendiriliyor. Eğer hak sahibi olunursa bu kez ödeme emri geliyor. Bu ödeme emrinden sonra da 1 aylık bir süre bulunuyor. Yurtdışı borçlanması ve ihyada bu süre 3 aya kadar uzuyor. Yani Aralık ayında başvuru yapan bir sigortalının ödemesi Şubat ya da Mart ayını bulabiliyor.

ÖDEME YAPILMAZSA NE OLUR?

Ödeme tarihi geldiğinde ödeme yine para ödenmezse hak kaybı olmuyor. Sadece başvurunuz iptal oluyor. Yeniden başvuru yapmanız gerekiyor. Yeni başvuru ise yapıldığı tarihte geçerli asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. O yüzden daha hesaplı gün satın almak için Aralık sonuna kadar başvuru yapmak şart.