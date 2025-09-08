Erken teşhisle 522 kanser hastası kurtuldu

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, kentte bu yıl 252 bin 569 kişinin kanser taramasından geçtiğini açıkladı. Aile hekimlikleri ve sağlıklı yaşam merkezlerinde özellikle rahim ağzı, kolon ve meme kanserlerinde erken teşhis çalışmalarının ön planda olduğunu belirten Güner, 522 kanser hastasının aile hekimleri aracılığıyla erken teşhisle hayata tutunduğunu söyledi. Güner, İstanbul'da 1100'üncü aile sağlığı merkezinin açıldığını, toplam 4 bin 900 aile hekiminin hizmet verdiğini vurguladı.

25 MİLYON MUAYENE

Güner, "İstanbul'da yılbaşından bu yana 84 milyon muayene yapılırken, 25 milyonu aile hekimliklerinde gerçekleşti. Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında çocuklarda aşılamalar da sürdürülüyor. İstanbul'da 8 ayda 2.4 milyon doz çocukluk aşısı yapıldı. Yenidoğan bebeklerden alınan topuk kanı ile 75 bin çocukta genetik hastalık taraması yapılırken, otizm taraması kapsamında 94 bin 492 çocuk incelendi" dedi. Güner, SMA taraması hizmetlerinin de Sağlıklı Yaşam Merkezleri'nde devam ettiğini sözlerine ekledi. AA