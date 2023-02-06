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Giriş Tarihi: 7.2.2023

Erkenek tüneli göçtü

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Erkenek tüneli göçtü
Deprem sonrası Malatya'da yıkılan 300 binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken, enkaz altında kalan 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarıldı. Yapılan açıklamalara göre Malatya'da 300 bina yıkılırken 47 kişi hayatını kaybetti, 550 kişi de yaralandı. Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye sevk edilen ekipler, enkaz altında kalan vatandaşların sağ kurtarılması için çalışmalarını sürdürürken, enkaz altında kalan 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni ekipler tarafından çıkarıldı.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Malatya'da görevlendirildiklerini bildirdi. Depremde il merkezinin yanı sıra Doğanşehir ilçesinin birçok yerleşim bölgesinin de hasar gördü, ayrıca deprem nedeniyle Erkenek Tüneli'nde çökme meydana geldi. Pazarcık yolunda da yarılmalar nedeniyle kazalar yaşandı. Kahramanmaraş Elbistan merkezli saat 13.24'te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem de Malatya'da şiddetli bir şekilde hissedildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya 2'nci Ordu Komutanlığı'nda görevli Mehmetçiklerin, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgelerde yemek dağıttığını duyurdu.

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Erkenek tüneli göçtü
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