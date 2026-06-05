Erman Toroğlu hakkında karar verildi!

Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, bir televizyon programında Galatasaray Kulubü'ne yönelik yaptığı açıklamalar sebebiyle 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle bugün ilk kez İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Toroğlu ile avukatlar katıldı. Mahkeme Erman Toroğlu hakkında beraat kararı verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Toroğlu'nun paylaşımlarla futbol ile ilgili devletin kurum ve organları tarafından yapılan açıklamalar dışında, kamu düzeni ile ilgili gerçeğe aykırı bilgilerle halkı yanıltıp algı oluşturmaya ve devletin kurum ve organlarına duyulan güveni olumsuz etkilemeye çalışarak, halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle hareket ettiği belirtildi. İddianamede Erman Toroğlu'nun 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan ceza 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.