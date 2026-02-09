Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu hakkında, 8 şubat tarihinde bir televizyon programında yaptığı ve Türk futbolunu ilgilendiren açıklamalarından dolayı "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Toroğlu, adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu'nun katıldığı bir programda sarf ettiği sözler nedeniyle "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan res'en soruşturma başlattı. Toroğlu, adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından; Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman TOROĞLU hakkında, 08.02.2026 tarihinde ulusal bir televizyon kanalında katıldığı programda yaptığı ve Türk futbolunu ilgilendiren açıklamalarından dolayı TCK 217/A maddesi doğrultusunda "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" iddiası bakımından re'sen soruşturma başlatılmıştır.



Adı geçen kişinin şüpheli olarak alınan ifadesinde özetle katıldığı programda iddia ettiği hususlar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığını, duyuma dayalı bilgiler edindiğini ve bu iddiaların gerçek olup olmadığını bilmediğini beyan ettiği tespit edilmiş olup, şüpheli Erman Toroğlu ifade işlemleri tamamlanmasından sonra adli kontrol talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



İŞTE ORTAYA ATTIĞI İDDİA

Erman Toroğlu, "Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yapılan gizli görüşmede 'biz bu sene şampiyon olmaya mecburuz durum çok kötü, bize yardımcı ol destek çık' demiş." açıklamasında bulunmuştu.

