SON DAKİKA | Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından; Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman TOROĞLU hakkında, 08.02.2026 tarihinde ulusal bir televizyon kanalında katıldığı programda yaptığı ve Türk futbolunu ilgilendiren açıklamalarından dolayı TCK 217/A maddesi doğrultusunda "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" iddiası bakımından re'sen soruşturma başlatılmıştır.