SON DAKİKA | Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu'nun katıldığı bir programda sarf ettiği sözler nedeniyle "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan res'en soruşturma başlattı. Toroğlu, adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından; Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman TOROĞLU hakkında, 08.02.2026 tarihinde ulusal bir televizyon kanalında katıldığı programda yaptığı ve Türk futbolunu ilgilendiren açıklamalarından dolayı TCK 217/A maddesi doğrultusunda "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" iddiası bakımından re'sen soruşturma başlatılmıştır.
Adı geçen kişinin şüpheli olarak alınan ifadesinde özetle katıldığı programda iddia ettiği hususlar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığını, duyuma dayalı bilgiler edindiğini ve bu iddiaların gerçek olup olmadığını bilmediğini beyan ettiği tespit edilmiş olup, şüpheli Erman Toroğlu ifade işlemleri tamamlanmasından sonra adli kontrol talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."