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Giriş Tarihi: 10.07.2026 16:12

Ermeni mezarlığını tahrip eden şüpheli yakalandı

Üsküdar'da bulunan Ermeni Mezarlığı'ndaki bazı mezarları tahrip ettiği belirtilen M.K. gözaltına alındı.

Semih KARA Semih KARA
Ermeni mezarlığını tahrip eden şüpheli yakalandı
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Üsküdar Bağlarbaşı'nda bulunan Surp Garabet Ermeni Mezarlığı'ndaki bazı mezarlar tahrip edildi. 8 Temmuz'da mezarlıktaki tahribatın bildirilmesi üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlattı.

SAVCI TUTUKLAMA TALEP ETTİ

Polis ekiplerinin çalışması sonucunda şüphelinin M.K. adlı kişi olduğu belirlendi. Perşembe günü gözaltına alınan M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün savcılığa getirildi. Savcılıktaki ifadesi tamamlanan M.K., tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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Ermeni mezarlığını tahrip eden şüpheli yakalandı
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