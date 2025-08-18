Ersan Diamond gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında itirafçı olan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'a yönelik suikast planında ismi geçtiği iddia edilen ve operasyonla gözaltına alınan Selahattin Yılmaz ve beraberindeki 12 kişinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında gözaltı işlemleri sürerken üç kişi daha gözaltına alındı.

Selahattin Yılmaz operasyonu kapsamında; mücevher ve lüks saat videolarıyla sosyal medyada ünlenen ve ünlü isimlerle çalışan "Ersan Diamond" lakaplı Ersan Gülmez'in de gözaltına alındığı ifade edildi. Beş ilde "Suç Örgütü" kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin bir bölümü adliyeye sevk edildi. İstanbul, Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3'ü ruhsatsız, 3'ü ruhsatlı toplam altı tabanca, iki pompalı tüfek, dokuz şarjör, iki uzatılmış şarjör, iki seri atış aparatı, çelik yelek, 383 mermi ve 12 pompalı tüfek kartuşu ele geçirilmişti.

Gözaltına alınanlardan Selahattin Yılmaz ve Ersan Gülmez'in de aralarında olduğu 15 kişinin adliyeye sevk edildiği, bir kişinin ise ifadesinin ardından emniyetten serbest kaldığı bilgisine ulaşıldı.