Haberler Yaşam Haberleri Ertuğrul Özkök savcılığa ifade veriyor
Giriş Tarihi: 6.08.2026 14:34

Ertuğrul Özkök savcılığa ifade veriyor

Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan hakkında re’sen soruşturma başlatılan gazeteci Ertuğrul Özkök, ifade vermek üzerek savcılığa geldi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Ertuğrul Özkök savcılığa ifade veriyor
  • ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Ağustos günü gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında Bahar Feyzan'ın programda sarf ettiği sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlatmıştı. Özkök söz konusu yayında, "Bu dönemler geçecek. Ben İspanya'da bir öğrenci olarak İspanya'da Franco rejiminin nasıl çöktüğüne tanık oldum gözlerimle. Bir gecede gitti 30 yıllık Franco diktatörlüğü. Öldüğü gece İspanya'da rejim değişti ya, öldüğü gece!" sözlerini sarf etmişti.

SALI GÜNÜ İŞARET ETTİ

Yurtdışına çıktığı tespit edilen Ertuğrul Özkök, Almanya'daki Bayreuth Wanger Müzik Festival'inde olduğunu belirterek, "Çok önemli bir festival 150. yılı Salı akşamı da zaten biletim var döneceğim. Memleketimden başka nereye gideceğim." açıklamasında bulunmuştu.

İFADE VERİYOR

İstanbul'da dönen Ertuğrul Özkök, ifade vermek üzere savcılığa geldi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İSPANYA #İSTANBUL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Ertuğrul Özkök savcılığa ifade veriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA