Ertuğrul Özkök savcılığa ifade veriyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Ağustos günü gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında Bahar Feyzan'ın programda sarf ettiği sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlatmıştı. Özkök söz konusu yayında, "Bu dönemler geçecek. Ben İspanya'da bir öğrenci olarak İspanya'da Franco rejiminin nasıl çöktüğüne tanık oldum gözlerimle. Bir gecede gitti 30 yıllık Franco diktatörlüğü. Öldüğü gece İspanya'da rejim değişti ya, öldüğü gece!" sözlerini sarf etmişti.

SALI GÜNÜ İŞARET ETTİ

Yurtdışına çıktığı tespit edilen Ertuğrul Özkök, Almanya'daki Bayreuth Wanger Müzik Festival'inde olduğunu belirterek, "Çok önemli bir festival 150. yılı Salı akşamı da zaten biletim var döneceğim. Memleketimden başka nereye gideceğim." açıklamasında bulunmuştu.

İFADE VERİYOR

İstanbul'da dönen Ertuğrul Özkök, ifade vermek üzere savcılığa geldi.