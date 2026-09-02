Erva’yı öldüren cani seri katil çıktı

İstanbul Esenyurt'ta iş arayan Erva Raziye Asar'ı (23) öldürerek cesedini parçalara ayıran Fethi Dağlı'nın tek cinayetinin bu olmadığı ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kayıp şahısların bulunmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Zeynep Yıldırım (17) dosyasını yeniden mercek altına aldı. 4 Ekim ile 10 Ekim 2022 tarihleri arasında hayatını kaybettiği değerlendirilen Yıldırım'ın 12 Eylül 2022'de tedavi amacıyla götürüldüğü hastaneden izinsiz şekilde ayrıldığı ve bir daha kendisinden haber alınamadığı belirlenirken; Yıldırım'ın en son Fethi Dağlı adlı bir kişiyle irtibat kurduğu, telefona ait son sinyalin de Dağlı'nın Esenyurt'taki ikametinde alındığı tespit edildi.

CESET BULUNDU

Erva Raziye Asar (23) cinayetinden cezaevinde tutuklu bulunan Dağlı, sorgusunda Yıldırım'ı öldürdüğünü de itiraf etti. Polis ekipleri tarafından Esenyurt'taki ev adresine götürülen Dağlı, Yıldırım'ın cesedini gömdüğü yeri gösterdi. Yapılan incelemede Yıldırım'ın cesedi bulundu.

İKİ İLDE OPERASYON

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantılı veya olay hakkında bilgi sahibi olduğu değerlendirilen 6 şüpheliyi dün İstanbul ve Sinop'ta 5 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Yıldırım'ın ölümüne ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. Dağlı'nın 2024'te iş görüşmsi için Esenyurt'taki evine çağırdığı bir kız çocuğu annesi Erva Raziye Asar'ı eşarpla boğarak öldürdüğü, 2 gün buzdolabında sakladığı cesedini parçalara ayırarak Beylikdüzü'nde bir inşaatın asansör boşluğuna attığı belirlenmişti.

BAŞKA BİRİNİ DE ÖLDÜRMÜŞ

Dağlı'nın 2007'de de Ahmet Karadağ'ı öldürmekten hapis yattığı ve 2021'de denetimli serbestlikle tahliye olduğu belirlendi. Dağlı, Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör