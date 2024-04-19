Erzincan İliç’teki maden kazasında 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan İliç'teki maden sahasında meydana gelen heyelanda devam eden arama çalışmaları neticesinde bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Toprak altında kalan işçilerden Adnan Keklik'in naaşı çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.

Geçtiğimiz 5 Nisan 2024 tarihinde de toprak altında kalan işçilerden Uğur Yıldız'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. 13 Şubat'ta yaşanan olay sonrası toprak altında bugün itibariyle kalan 7 işçi bulunuyor.