Haberler Yaşam Haberleri Erzincan İliç'teki maden kazasında 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Giriş Tarihi: 19.4.2024 12:19 Son Güncelleme: 19.4.2024 14:17

Erzincan İliç'teki maden kazasında 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocağında 13 Şubat tarihinde meydana gelen toprak kayması olayının ardından bugün toprak altında kalan işçilerden Adnan Keklik’in cansız bedenine ulaşıldı.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Erzincan İliç’teki maden kazasında 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan İliç'teki maden sahasında meydana gelen heyelanda devam eden arama çalışmaları neticesinde bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Toprak altında kalan işçilerden Adnan Keklik'in naaşı çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.

Geçtiğimiz 5 Nisan 2024 tarihinde de toprak altında kalan işçilerden Uğur Yıldız'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. 13 Şubat'ta yaşanan olay sonrası toprak altında bugün itibariyle kalan 7 işçi bulunuyor.

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Erzincan İliç'teki maden kazasında 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı
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