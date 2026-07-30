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Giriş Tarihi: 30.07.2026 22:33 Son Güncelleme: 30.07.2026 22:34

Erzincan-Sivas yolunda yolcu otobüsü alevlere teslim oldu

Erzincan-Sivas karayolunda seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.

İHA
Erzincan-Sivas yolunda yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
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Erzincan-Sivas karayolunun Tüneller mevkisinde seyir halindeki S.K. yönetimindeki 35 TS 663 plakalı Barış Turizm'e ait yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.


İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, uzun süre alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında otobüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Erzincan-Sivas yolunda yolcu otobüsü alevlere teslim oldu


Yangın nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolunun Sivas istikametinde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.


Otobüsün Erzincan'dan Ankara'ya yolcu almak üzere yola çıktığı, yolcu bulunmayan araçta sürücünün yanı sıra bir şoför ile yakınlarının bulunduğu öğrenildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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#ANKARA #ERZİNCAN #SİVAS

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Erzincan-Sivas yolunda yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
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