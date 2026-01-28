Haberler Yaşam Haberleri Erzincan’da 19 kaçak göçmen yakalandı; 3 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 28.01.2026 00:26

Erzincan’da 19 kaçak göçmen yakalandı; 3 kişi tutuklandı

Erzincan polisinin yaptığı çalışma neticesinde yasa dışı yollardan ülkeye ve Erzincan’a giren 19 yabancı uyruklu şahıs yakalanırken 3 şüpheli “Göçmen Kaçakçılığı yapmak sucundan tutuklandı.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Erzincan’da 19 kaçak göçmen yakalandı; 3 kişi tutuklandı
  • ABONE OL

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Akyazı mahallesinde yapılan çalışmalar sonucunda Erzincan'a gelen araçlar içerisinde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 19 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu şahısların haklarında gerekli işlemlerin yapılması için geri gönderme merkezine gönderildi.

Konu ile alakalı olarak Ş.U, H.V ve A.E isimli şüpheli şahıslar "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Erzincan’da 19 kaçak göçmen yakalandı; 3 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz