Erzincan’da 19 kaçak göçmen yakalandı; 3 kişi tutuklandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Akyazı mahallesinde yapılan çalışmalar sonucunda Erzincan'a gelen araçlar içerisinde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 19 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu şahısların haklarında gerekli işlemlerin yapılması için geri gönderme merkezine gönderildi.

Konu ile alakalı olarak Ş.U, H.V ve A.E isimli şüpheli şahıslar "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne gönderildi.