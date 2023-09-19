Erzincan’da 82 düzensiz göçmenle 27 şüpheli yakalandı

Kentte polis ekipleri, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olaylar olmak üzere aranan kişilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik 1-15 eylül tarihlerinde çeşitli uygulama ve operasyonlar gerçekleştirdi.

Uygulamalarda, çeşitli suç ve kabahatlerden dolayı 343 şüpheliye adli ve idari işlem yapan ve ele geçirilen malzemelere el koyan polis, çeşitli suçlardan aranan toplamda 27 şüpheliyi gözaltına aldı.

Uygulamalarda 20 bin 462 kişinin sorgusunu yapan ekipler, yurda kaçak giriş yaptıkları belirlenen 82 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kent genelindeki uygulamalarda, 4 tabanca, 2 el bombası, 1 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 1 kesici alet, 47 mermi, 770 paket kaçak sigara, 499 gram afyon sakızı, 4.315 gram esrar, 5 bin 962 sentetik ecza, 12.600 gram eroin, 24 gram metamfatemin, 29 emtia, 5 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.